Tegen 2025 in ieder continent aanwezig zijn. Dat is de ambitie van Shypple, een Rotterdams bedrijf dat een platform heeft ontwikkeld om het wereldwijde containertransport te helpen digitaliseren. Sinds kort werken ze ook vanuit ons land. In een nieuwe kapitaalronde heeft Shypple 7 miljoen euro opgehaald om z'n internationale expansie te realiseren. België staat daarbij bovenaan de lijst.