De digitale bank Aion zag het aantal beleggers in korte tijd verdrievoudigen. Steeds meer Belgen zijn op zoek naar alternatieven voor het spaarboekje, nu dat haast niets meer opbrengt en sommige banken zelfs negatieve rentevoeten invoeren. Aion speelt daar handig op in met een formule die het traditionele bankenmodel op z'n kop zet. De digitale bank zag in maart 2020 het levenslicht. Net op het goede moment, zo blijkt.