Het Antwerpse bedrijf Geckomatics haalt zo'n 200.000 euro op via crowdlendingplatform Winwinner om sneller te groeien. Geckomatics specialiseert zich in de technologie achter interactieve kaarten. Die geven bijvoorbeeld aan waar zich verkeersborden, bomen of tramsporen bevinden. Interessant voor mobiliteitsconsulenten. Maar ook voor stadsdiensten. Of zelfs verzekeringsmaatschappijen.