We moeten de coronacrisis aangrijpen om een digitale versnelling door te voeren in ons onderwijs. Dat zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts op deze eerste schooldag. Weyts trekt 35 miljoen euro extra uit voor de verdere digitalisering van het onderwijs. De extra middelen zijn welkom, want nog lang niet alle Vlaamse leerlingen hebben een laptop.