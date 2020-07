De dienst neurochirurgie van het Sint-Augustinus ziekenhuis in Antwerpen neemt vandaag een volledig gedigitaliseerde operatiezaal in gebruik - de eerste in z'n soort in Europa. Hoogtechnologische apparaten, zoals een 3D-microscoop, digitaliseren alle medische informatie in real time en spelen die af op vier grote schermen. De operaties verlopen sneller, efficiënter en veiliger voor de patiënten.