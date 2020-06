Het is nu officieel: luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines schrapt een kwart van de jobs - in totaal gaat het om zo'n 1000 banen. Dat hebben de directie en vakbonden bezegeld op een bijzondere ondernemingsraad. Bedoeling is dat het gros van de getroffen werknemers vrijwillig vertrekt, om naakte ontslagen te vermijden. De vertrekvoorwaarden liggen nu vast. Volgende week volgen dan de onderhandelingen over de loonvoorwaarden van de blijvers.