De discotheken, en de evenementen- en cultuursector vragen om steunmaatregelen. Officieel zijn ze nog geopend, maar de nieuwe coronamaatregelen en het wantrouwen bij het publiek zorgen voor lege zalen en annuleringen. Het gebruik van sneltesten is onwerkbaar, klinkt het. Ook het bedrijfsleven is teleurgesteld. Werkgevers vragen een snelle derde boosterprik, in plaats van verplicht telewerk.