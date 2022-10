Volgend weekend draaien we de klok een uurtje terug en stappen we weer in de wintertijd. Volgens sommigen leidt dat tot een hogere elektriciteitsfactuur. Omdat het 's avonds vroeger donker is, gaan we meer licht en dus meer stroom nodig hebben. Eigenlijk wil Europa af van de omschakeling van zomer- naar wintertijd, en omgekeerd. Maar kiezen we dan voor een permanent zomeruur of winteruur? De meningen hierover verschillen.