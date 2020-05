Disneyland Shanghai was op 25 januari het eerste Disney-park wereldwijd dat de deuren moest sluiten in de strijd tegen het coronavirus. Het is vandaag als eerste weer geopend. Maar de illusie van de onbezorgde Disney-wereld is wel doorprikt. Met beperkte bezoekersaantallen, verplichte mondmaskers, social distancing en halfvolle attracties.