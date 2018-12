Distribtiecentrum Alibaba in Luik officieel

Dat de Chinese e-commercereus Alibaba naar Luik komt, was al geweten, maar nu is het ook officieel. Alibaba zal er 75 miljoen euro investeren in z'n eerste Europese distributiecentrum. Goed voor zo'n 3.000 nieuwe jobs in ons land. In 2021 hoopt Alibaba de eerste pakjes via Luik te verschepen.