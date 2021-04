12.775 ondenemingen in ons land zullen in 2021 het faillissement aanvragen, voorspelt Atradius, een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld. Dat is een stijging van de faillissementen van 61 procent, ten opzichte van vorig jaar. Een deel van de bedrijven die in 2020 nog nog werden gered door allerlei vormen van overheidssteun, zullen dit jaar alsnog overkop gaan.