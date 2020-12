Morgen, 1 januari, is het zover. Dan hebben we weer een harde grens tussen Europa en Groot-Brittanië. Een "slimme grens" zo klinkt het geruststellend bij de douane. De digitalisering moet tijdrovend papierwerk en opstoppingen aan de grensovergangen vermijden. Toch wordt dat een uitdaging. Dagelijks steken voor 1,3 miljard euro goederen de Europees-Britse grens over. Vaak via de 30 kilometer smalle strook tussen Dover en Calais.