'Dreamcars' moeten extra publiek naar het Autosalon trekken

Zaterdag pas opent op Brussels Expo het Autosalon voor het grote publiek. Maar vandaag was er al een bijzondere preview. De pers mocht zich al even gaan vergapen aan het meest exclusieve segment, de zogeheten dream cars. Nieuw dit jaar is dat die het hele salon lang te zien zijn.