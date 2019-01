Dreigende dwangsommen voor Uber in Brussel

De oorlog tussen transport-platform Uber en de Brusselse taxiwereld is nog lang niet ten einde. De ondernemingsrechtbank heeft een eerder vonnis uit 2015 verduidelijkt in het voordeel van de taxibedrijven. Maar uiteindelijk zal de dwangsommenrechter nog moeten beslissen of Uber X een taxidienst of een limousinedienst is.