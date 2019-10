Onze ziekenhuizen verkeren allesbehalve in financiële gezondheid. Dat blijkt uit de jaarlijkse financiële doorlichting van de Belgische ziekenhuizen door Belfius. Bijna één op de drie zit in de rode cijfers. Vorig jaar was dat nog bijna de helft, maar de situatie is en blijft zorgwekkend, zegt Belfius. In die mate dat er niet veel moet tegenslaan of er gebeuren ongelukken.