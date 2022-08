We beginnen met een Europese primeur in Antwerpen. Daar heeft een drone menselijk weefsel vervoerd tussen twee ziekenhuizen. Een testvlucht was het die ons al een blik geeft op de toekomst. Nu gebeurt dringend vervoer van menselijk weefsel nog met de taxi. Een drone zou niet alleen sneller en betrouwbaarder zijn. Volgens de uitvoerder van de vlucht, het Antwerpse bedrijf Helicus, is een drone uiteindelijk ook goedkoper.