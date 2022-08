Volgens criminologen van de Universiteit van Gent is de drugshandel in ons land geprofessionaliseerd en uitgegroeid tot een sector met eigen regels en bedrijven. Vaak zijn die gestructureerd zoals een moderne multinational. Ons land is daarin een draaischijf voor de verdeling van drugs over heel Europa. En de opbrengst wordt witgewassen en geïnvesteerd in reguliere sectoren.