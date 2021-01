De federale regering maakt dit jaar 125 miljoen euro extra vrij in de strijd tegen drugs. Zo komen er in de haven van Antwerpen nieuwe scanners die zullen werken via artificiële intelligentie. Met als bedoeling om de containers met het hoogste risicoprofiel te controleren. Vorig jaar is in de Antwerpese haven een recordhoeveelheid van 65 ton cocaïne in beslag genomen. Goed voor een straatwaarde van zo'n 7,5 miljard euro.