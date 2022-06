Aluminium Duffel, één van de grootste aluminiumwalserijen van Europa, komt in handen van een Amerikaanse private-equitygroep. Die gaat fors investeren in de fabriek. De duizend personeelsleden behouden hun baan. Aan de overname is een lange machtsstrijd voorafgegaan, die veel onzekerheid veroorzaakte bij het personeel en de directie van de fabriek in Duffel.