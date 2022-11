Duits bondskanselier Olaf Scholz is met veel vertoon ontvangen in China. Hij is meteen de eerste Westerse leider die op audiëntie mag bij de Chinese leider Xi Jinping, sinds de uitbraak van de coronapandemie. Op z'n daguitstap was Scholz vergezeld door toplui van BASF, Volkswagen, Deutsche Bank en BioNTech. Want geopolitiek en economie gaan hand in hand op deze opmerkelijke bilaterale top.