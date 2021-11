De beurs in Duitsland blijft vanaf vandaag langer open. Wie aandelen of obligaties wil verhandelen op de Deutsche Börse, kan dat voortaan tot tien uur 's avonds, het moment waarop Wall Street de deuren sluit. De beursuitbater hoopt zo vooral meer particuliere beleggers aan te trekken. De kans is niet onbestaande dat ook andere Europese beurzen het Duitse voorbeeld zullen volgen.