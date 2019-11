Met een minieme groei van 0,1% in het afgelopen kwartaal is er technisch gezien geen sprake van een recessie in Duitsland. Maar de belangrijkste economie van de eurozone groeit al een jaar niet meer. Oorzaak zijn de industrie en de export, die zwaar lijden onder de internationale spanningen. Voorlopig kunnen de consumptie en de dienstensector dat nog compenseren, maar de vraag is: voor hoelang nog?