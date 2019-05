De Duitse economie kende in het eerste kwartaal een groei van 0,4%. Dat komt als een verrassing. In het laatste kwartaal van 2018 was de Duitse groei helemaal stilgevallen en in het 3de kwartaal van vorig jaar boerde de Duitse economie zelfs achteruit met 0,2%. De groei dit kwartaal is nochtans precair wegens de aanhoudende handelsoorlog tussen de VS en China.