De afwikkeling van het faillissement van Mega World kent een verrassende wending. Er heeft zich een kandidaat-overnemer gemeld. Het gaat om een grote speler op de Duitse markt, die voet aan de grond wil krijgen in ons land. De kandidaat-overnemer zou interesse hebben in alle 119 winkels van Mega World, de opvolger van Blokker. Onze redactie vernam het nieuws net op de dag waarop de veiling van de inboedel van de winkels van start is gegaan.