De Duitse regering schakelt over naar de alarmfase in haar noodplan voor de gasbevoorrading. De aanleiding is de sterk verminderde toevoer van gas vanuit Rusland, al 9 dagen lang. Volgens Gazprom door technische problemen. Duitsland dreigt er niet meer in te slagen om z'n gasvoorraden voldoende aan te vullen voor de winter eraan komt. En dat kan zware economische gevolgen hebben.