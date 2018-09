Duitse warenhuisreuzen Galeria Kaufhof en Karstadt fuseren

In Duitsland smelten de bekende warenhuisketens Galeria Kaufhof en Karstadt samen. In het gevecht met de grote e-commercebedrijven moeten ze de krachten bundelen en snoeien in de kosten. Ook de 16 Belgische Inno-winkels komen terecht in het fusiebedrijf.