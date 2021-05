De Rijn wordt misschien een nóg belangrijker levensader voor de Duitse economie dan nu al het geval is. Duizenden meter onder de rivier bevinden zich warmwaterbronnen met enorme voorraden lithium. Momenteel wordt onderzocht of die schat benut kan worden. Dat zou belangrijk nieuws zijn, want dan kan Europa deze belangrijke grondstof voor batterijen zélf winnen. Iets wat nu vooral gebeurt in Chili, Australië en China.