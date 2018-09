Dumarey redder van Franse Ford-fabriek?

De West-Vlaamse ondernemer Guido Dumarey is opnieuw op overnamepad. Nu zou hij met zijn Punch Powerglide een Ford-fabriek in het Franse Bordeaux willen overnemen. Ford wil die fabriek sluiten. Binnen twee weken valt het verdict. De Franse regering speelt een actieve rol in het dossier.