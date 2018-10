Duopolie bagage-afhandelaars op Zaventem ter discussie

Bij Aviapartner onderhandelen vakbonden en directie al voor de vierde dag op rij. Maar de gesprekken lopen erg moeizaam. Donderdagavond legden de bagageafhandelaars het werk neer, uit uit protest tegen de slechte werkomstandigheden. Op Brussels Airport zijn de bagageafhandelaars verwikkeld in een race to the bottom, zegt transporteconoom Van de Voorde. Hij schuift ook meteen een oplossing naar voor.