Durfkapitaalfonds ForsVC heeft in een tweede kapitaalronde z'n vuurkracht opgedreven tot 18 miljoen euro. Geld dat het in de Belgische videogame-industrie wil pompen. Beloftevolle gamestudio's zoals het Antwerpse Cyborn werken vaak in onderaanneming van buitenlandse spelers, terwijl ze voldoende knowhow hebben om eigen games te ontwikkelen. Of toepassingen voor het metaverse van de toekomst. En precies daar kan durfkapitaal het verschil maken.