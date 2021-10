Sinds kort is een nieuw type diesel beschikbaar, onder meer in tankstations van Total, Texaco, Maes en Q8. Het gaat om HVO 100, een duurzamere brandstof volledig gemaakt uit afval. Er komt geen aardolie meer aan te pas, waardoor de CO2-uitstoot fors lager ligt. Volgens Q8 is het één van de manieren om het wagenpark sneller te vergroenen. Maar aan die hernieuwbare diesel hangt wel een fors prijskaartje...