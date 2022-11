Aan de afrit Mechelen-Noord van de E19 is een multifunctionele toren van 13 verdiepingen verrezen. Grotendeels ingericht met parkeerplaatsen, maar ook met kantoorruimtes en een supermarkt. Een project van 27 miljoen euro. Door de slimme bouw kan z'n bestemming in de toekomst nog helemaal wijzigen, naar appartementen of een school bijvoorbeeld. Een eis van de stad Mechelen, die zo de hele omgeving van het Keerdok wil opwaarderen.