De Britse stofzuigerfabrikant Dyson pakt uit met een gewaagd nieuw product: de Dyson Zone. Het is een mondmasker met actieve luchtfiltering én ingebouwde hoofdtelefoon. Dyson mikt hiermee op inwoners van grote steden, die een oplossing zoeken voor luchtvervuiling én geluidsoverlast. Innovatief, maar of er ook een markt voor is, valt toch af te wachten.