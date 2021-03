Bedrijven en start-ups die actief zijn in de digitalisering van de gezondheidszorg kunnen voortaan terecht in E-Health Valley. Dat is een incubator in Anderlecht die bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen samenbrengt. Er hangt ook een investeringsfonds aan vast van 20 miljoen euro. Geld dat van publieke én van privé-aandeelhouders komt. Daaronder Michael Verschueren, die we kennen als bestuurder van voetbalclub Anderlecht.