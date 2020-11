ECA, een specialist in autobekleding, wil de grootste mondmaskerproducent van Europa worden. Het bedrijf investeerde al 5 miljoen in de nieuwe afdeling. De maskers zijn 98% Belgisch, inclusief de grondstoffen. ECA vindt wel dat de overheid de import van kwalitatief minderwaardige mondmaskers uit Azië moet stoppen, nu er voldoende aanbod is, in eigen land.