ECB betoneert de nulrente en start nieuwe stimuli

De Europese Centrale Bank gaat opnieuw de economie stimuleren. Haar vorige programma is nog maar pas stopgezet, maar nu moet de centrale bank al nieuwe maatregelen nemen. Want de groei in de eurozone neemt een onverwacht diepe duik. De ECB gaat nu onder meer extra leningen geven aan de banken. En ze blokkeert de rente op nul voor de rest van het jaar.