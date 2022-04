De Europese Centrale Bank voorspelt dat de inflatie de komende maanden hoog blijft, voornamelijk door de fors gestegen energieprijzen. Toch is de ECB niet van plan om haar stimuli sneller af te bouwen dan voorzien. Over een renteverhoging wil voorzitter Lagarde zelfs nog niet reppen. De oorlog in Oekraïne zorgt voor teveel onzekerheid om zware ingrepen door te voeren.