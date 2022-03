De Europese Centrale Bank bouwt haar obligatie-aankopen versneld af. De maatregel diende om de economie te stimuleren na de coronadip, maar dreigt huidige torenhoge inflatie verder aan te wakkeren. Het is een moeilijke evenwichtsoefening, want voorzitter Lagarde erkent dat de oorlog in Oekraïne steeds zwaarder weegt op onze economie.