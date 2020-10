De Europese Centrale Bank suggereert dat ze in december extra steunmaatregelen zal nemen. Waarnemers verwachten dat de ECB haar obligatieaankopen met 500 miljard euro verhoogt. Nu Frankrijk, Duitsland en mogelijk ook ons land geheel of gedeeltelijk in lockdown gaan, dreigt de eurozone in het vierde kwartaal in een double dip recessie terecht te komen.