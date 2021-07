De Europese Centrale Bank gaat huisvestingskosten opnemen in de berekening van de inflatie. En haar inflatiedoel tot 2 procent wordt wat soepeler. Na een periode van lage inflatie, bijvoorbeeld in een crisis als de coronapandemie, mogen de prijzen van goederen en diensten dus gerust wat sneller dan 2 procent per jaar stijgen. Deze nieuwe strategie is één van de eerste grote beleidsdaden van de nieuwe voorzitter Christine Lagarde.