De Europese Centrale Bank overweegt de rente sneller dan gedacht op te trekken. Haar eerste renteverhoging -met 25 basispunten- is nog altijd gepland voor juli. Maar in september overweegt ze een stap van 50 basispunten ineens te zetten. Zo'n grote sprong is ongezien in de voorbije 20 jaar. De inflatiedruk is dan ook intenser en treft veel meer goederen en diensten dan verwacht.