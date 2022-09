De Europese Centrale Bank trekt haar basisrente in een klap met 75 basispunten op tot 1,25 procent. Meteen de grootste renteverhoging sinds het begin van de euro in 1999. Helemaal als een verrassing komt het niet. Met de renteverhoging wil de ECB de torenhoge inflatie in de eurozone bestrijden die zich niet beperkt tot alleen energie- en voedselprijzen, maar ook steeds meer doorsijpelt in allerlei producten en diensten.