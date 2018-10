ECB wijzigt monetair beleid niet

De Europese Centrale Bank maakt zich weinig zorgen over de afkoeling van de economie in de eurozone. Ook de aanhoudend lage inflatie is volgens de ECB geen reden om haar monetaire plannen bij te stellen. Wél waarschuwt ze de privésector om zich voor te bereiden op een harde Brexit, naarmate de tijd wegtikt zonder akkoord.