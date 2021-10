Vanavond heeft Colruyt de Mercuriusprijs in ontvangst mogen nemen, waarmee handelsfederatie Comeos elk jaar innovatie in de sector beloont. Colruyt krijgt de award voor de ecoscore die het dit jaar introduceerde op 2.500 van zijn eigen producten. Een eenvoudige kleur- en lettercode naar analogie met de nutriscore, die aangeeft hoe duurzaam een product is. Een gamechanger, vindt de jury.