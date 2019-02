Ecologische revolutie l'Oréal start in Libramont

De Franse cosmeticareus L'Oréal is samen met een Zwitsers parfummerk de enige die het voorbije jaar de topscore haalde in het Carbon Disclosure Project. Die vzw wil bedrijven wereldwijd aanmoedigen om duurzamer te produceren. L'Oréal heeft in ons land een fabriek in Libramont. Ze dient als voorbeeld om duurzamere productiemethodes te introduceren in de hele productieketen van de cosmeticagigant.