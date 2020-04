We moeten ons geen te grote zorgen maken over de factuur van deze coronacrisis. Dat concluderen economen van zowel de UGent als de KULeuven los van mekaar in twee nieuwe studies. Belangrijk is nu de impact op consumenten en bedrijven te verzachten en nadien de economie zo snel mogelijk weer op volle toeren te laten draaien. Dan zal de schuldenput vanzelf dichten.