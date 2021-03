Woensdag trekken onze noorderburen naar de stembus, en dat middenin de huidige coronapandemie. Vandaag en morgen kunnen de 70-plussers en risicopatiënten hun stem via de post of via een vervroegde stemgang uitbrengen. De afgelopen jaren waren voor het centrumrechtse kabinet Rutte een succesvolle besparingsoperatie, zegt Marcel Klok, hoofdeconoom bij de Nederlandse bank ING, maar corona dwong het kabinet-Rutte tot een ongeziene uitgavengolf.