Het lostrekken van het containerschip, dat dinsdag vastliep in het Suezkanaal, kan weken in beslag nemen. Dat zegt een topman van maritiem dienstverlener Boskalis, die helpt bij het loskrijgen van het schip. Da's meteen slecht nieuws voor de wereldhandel. Want in een geglobaliseerde wereldeconomie kan één vastgelopen schip grote impact hebben.