Een huis of een appartement kopen in een van de Vlaamse provinciehoofdsteden wordt voor steeds meer mensen een onbereikbare droom. De gemiddelde prijs voor een appartement is er vorig jaar met 7 procent gestegen, met uitschieters tot 10 procent. Een projectontwikkelaar als ION uit Waregem speelt daarop in. Samen met twee Nederlandse vermogensbeheerders wil het 280 miljoen investeren in de bouw van duizenden huurwoningen en appartementen in de grote Belgische centrumsteden.