Eén op de 7 werknemers in ons land is geen Belg. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstengroep Acerta. Hun aandeel stijgt, maar als het gaat om de werkzaamheidsgraad van die groep bengelen we wel in de Europese staart. En hoewel ze kampen met zware kraptes, stellen bepaalde sectoren en regio's opvallend weinig buitenlanders tewerk.